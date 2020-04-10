كورونا يفتك بنفسية الأمريكيين.. زيادة 891 % في نسبة المتصلين على خط الدعم النفسي

زادت نسبة الاتصالات على خط الدعم النفسي في الولايات المتحدة خلال مارس/ آذار الماضي 891 %، مقارنة بالشهر نفسه من 2019؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقد تم الكشف، الجمعة، عن الأرقام المتعلقة بالمكالمات التي تم إجراؤها في فبراير/ شباط ومارس إلى خط المساعدة أثناء الكوارث. وأفاد بأن الاتصالات بخط المساعدة زادت في مارس بنسبة 338 %، مقارنة بـ فبراير. وأكد أنها ارتفعت بنسبة 891 %، مقارنة بمارس من العام الماضي.

وتشرف إدارة خدمات الصحة النفسية وإدمان المخدرات على خط المساعدة في الكوارث، الذي يقدم المشورة للأشخاص الذين يعانون اضطرابا نفسيا أثناء الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان.

ويوفر خط المساعدة، الذي تم افتتاحه عام 2012، لأحداث مثل الأعاصير والهجمات المسلحة الجماعية وحرائق الغابات، خدمات استشارية ودعما مجانيا للمواطنين الذين يعانون اضطرابا نفسيا في أوقات الأزمات.

وبلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 466 ألفا و396، والوفيات 16 ألفا و686، فيما تعافى 26 ألفا و522، وفق بيانات نشرتها، الجمعة، جامعة ”جونز هوبكينز“ الأمريكية.