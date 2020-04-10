تركيا تفرض العزل العام لمدة يومين في جميع المدن الرئيسية‎

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات فرضت العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما تضم مدن اسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أن القيود تسري من منتصف ليل اليوم وتنتهي عند منتصف ليل يوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت 4747 حالة، وتوفي 98 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

وقال الوزير على تويتر: إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423، مع تعافي 281 في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في ذلك الوقت 30864 اختبارا. وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.‎