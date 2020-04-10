شاهد لحظة خروج بوريس جونسون من العناية المركزة (فيديو)

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة التي دخلها الإثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي سجلت 65 ألفًا و872 إصابة به في المملكة المتحدة، حتى اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج جونسون، الذي يعد أول زعيم لدولة عظمى يصاب بكورونا، من قسم العناية المكثفة، وسط تصفيق طاقم الممرضين والعاملين في المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث باسم الحكومة إن ”رئيس الوزراء انتقل هذا المساء من وحدة العناية المركزة إلى جناح المستشفى العادي، حيث سيخضع لمراقبة دقيقة خلال المرحلة الأولى من تماثله للشفاء، ومعنوياته الآن جيدة للغاية“.

ويوم الإثنين، أعلنت الحكومة البريطانية نقل بوريس جونسون إلى وحدة العناية المركزة بأحد مشافي العاصمة لندن، بعد أن أعلنت إصابته في 27 آذار مارس الماضي.

وتحل بريطانيا خامسا في قائمة وفيات كورونا عالميا بعد إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.