الكويت تكشف عن علاج لـ“كورونا“ بدماء المتعافين من الفيروس وتدعو للتبرع  

دعا وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، اليوم الجمعة، المتعافين من فيروس كورونا إلى التبرع بالدم؛ للاستفادة من البلازما في علاج المرضى.

وقال الوزير الصباح: ”نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته“.

نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).#فزعة_المتشافين — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 10, 2020

بدورها، قالت مدیرة إدارة خدمات نقل الدم في بنك الدم بالكويت ریم الرضوان، إن ”نقل البلازما من الشخص المتعافي من الفیروس إلى مرضى یعانون من المرض يسهم في تزویدھم بالمناعة“.

وأضافت الرضوان في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا): ”جسم الشخص المصاب عندما یواجه الفیروس یبدأ في تكوین أجسام مضادة للتغلب علیھا.. المتبرع الواحد یسھم في علاج ثلاثة مرضى“.

وتابعت: ”الأجسام المضادة في بلازما دم المریض المتعافي تبقى على مستوى عالٍ ثلاثة أسابیع ثم تمیل إلى الانخفاض، لذا یتم تحدید جدول زمني لكل متبرع على حدة“، علما بأن ”عملیة التبرع من الشخص المتعافي تتم بعد انتھاء العلاج وفترة الحظر المنزلي، وفقا لمعاییر منظمة الصحة العالمیة“.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 12 حالة جديدة من المصابين بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 123 حالة.