كوريا الجنوبية تحصل على ترخيص أمريكي لتصدير مستلزمات طبية إلى إيران‎

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، إن بلاده حصلت على إذن من الولايات المتحدة الأمريكية ، وستبدأ من الشهر القادم تصدير المستلزمات الصحية والعلاجية لإيران

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن المسؤول الكوري الجنوبي الذي تحدث لوكالة ”يونهاب“ الكورية، أن ”بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة إنسانية لإيران، وأن المعدات والسلع الطبية سترسل على الأرجح إلى إيران الشهر المقبل“

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن واشنطن وافقت على إرسال مساعدات إنسانية إلى إيران.

وبحسب التقرير، حصلت كوريا الجنوبية على ترخيص من الولايات المتحدة، يوم الإثنين، هذا الأسبوع؛ لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، طلب عدم نشر اسمه: ”تحتاج شركاتنا ومصارفنا إلى إعداد الوثائق اللازمة، ونحن نفكر في إرسال المساعدة في شهر آخر“.

ووفقًا للمسؤول ذاته: ”بالإضافة إلى الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة، تحاول كوريا الجنوبية أيضًا إرسال المساعدة إلى إيران بطريقتين أخريين“.

وأضاف أن أحد هذه الطرق هو استخدام ”آلية التبادل الإنساني الكوري“ إذا تم الانتهاء منها، ويمكن أن تستخدم بنكًا إيرانيًا للتبادل الإنساني مع طهران، وأن يكون ذلك بنكًا لا يخضع للعقوبات الأمريكية.

وتدرس كوريا الجنوبية أيضًا استخدام ”القناة السويسرية“، وهي قناة مصممة لتسهيل بيع المستحضرات الصيدلانية والغذائية السويسرية إلى إيران.

وتعاني إيران نقصًا في المعدات الطبية والصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر على أراضيها في 19 من شباط فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الجمعة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4232 حالة، والإصابات وصلت إلى 68 ألفا و192 حالة، بعد تسجيل 122 حالة وفاة و 1972 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.