العراق يعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19 المستجد) كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1279.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”تم فحص (1785) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال (24) ساعة الماضية، حيث سجلت مختبراتنا لهذا اليوم (47)“.

وأضافت أن ”الإصابات كانت موزعة على العاصمة بغداد (11)، والنجف (3)، والسليمانية (4)، وأربيل (9)، وكربلاء (3)، والبصرة (5)، وواسط (10)، وصلاح الدين (1)، والمثنى (1)“.

وأشارت إلى أنها ”سجلت حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد”.

ولفتت إلى أن ”مجموع الإصابات 1279، فيما كان مجموع الوفيات70 ، أما حالات الشفاء فقد بلغت 550“.