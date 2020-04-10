عزل منطقة جديدة في مصر بعد وفاة حالتين وإصابة العشرات بفيروس كورونا (صور)

قررت الحكومة المصرية، فرض عزل على منطقة جديدة في نطاق محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بعد وفاة حالتين وإصابة العشرات من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وكشفت مصادر داخل وزارة الصحة، أن الأجهزة الأمنية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة من وضع حواجز لمنع الخروج والدخول بقرية ”بهتيم“ في منطقة شبرا الخيمة، وبالتحديد من ناحية شارع ”مهني الكوني“، لتنفيذ قرار فرض الحجر الصحي، اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 14 يوما.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى أن قرار عزل القرية، جاء بعد وفاة حالتين وإصابة أكثر من 30 شخصا آخرين، من أسرة واحدة بالفيروس المستجد، وأن هناك تحاليل للمخالطين تمت ولم تظهر النتائج بعد.

ولفتت إلى أن المصابين ما بين أطفال وشباب وكبار سن، نقلت لهم عدوى ”كورونا“ من أحد أفراد العائلة الذي توفي ووالدته إثر إصابتهما بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قررت عزل قرية ”منشية ”نيازي“ في محافظة المنيا جنوب البلاد، التي تضم نحو 2300 شخص؛ بسبب شخص عائد من تركيا مصاب بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

كما أنه تم عزل أكثر من 1000 أسرة في إحدى القرى في محافظة بني سويف جنوب العاصمة القاهرة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“، بالإضافة إلى مناطق أخرى في محافظات الجيزة والقاهرة والإسماعيلية، كإجراء احترازي خوفا انتقال العدوى وتفشي الوباء.

وحتى يوم أمس الخميس، سجلت مصر 118 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، و1699 إصابة بالفيروس ”الفتاك“، بحسب وزارة الصحة المصرية.