ليست عضوا في منظمة الصحة.. كيف احتوت تايوان كورونا؟‎

نالت تايوان إشادة عالمية؛ على خلفية مواجهتها لأزمة وباء ”كورونا“، في الوقت الذي يغلق فيه العالم حدوده ويفرض الحجر الصحي لمواجهة تفشي الفيروس.

وينظر قادة العالم إلى تايوان بوصفها نموذجا يحتذى به، وللحصول على المساعدة أيضا؛ ما يبعث على البحث عن الإجابة على سؤال كيف أضحت الدولة الآسيوية قدوة في التصدي للفيروس الذي اجتاح العالم؟.

تحت عنوان: ”تايوان تصدر نجاحها في التصدي لفيروس كورونا إلى العالم“، سلطت مجلة ”فورين بوليسي“ الضوء على التايوانية، وقالت إنه رغم طرد منظمة الصحة العالمية، فإن تايوان نجحت في احتواء تفشي الفيروس الفتاك.

وفي إجراءاتها للحد من العدوى، أغلقت تايوان، وهي جزيرة تخضع للحكم الذاتي، حدودها في الـ19 من مارس الماضي، أمام الأجانب.

وقبل إغلاق الحدود وصل كورونا إلى تايوان عبر المسافرين العائدين إليها من الخارج، وسجلت 379 حالة مؤكدة، وهو رقم ضئيل نسبيا في ضوء إجراءات العزل والاحتواء الصارمة.

إجراءات استباقية

وأضافت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن تايوان- التي لا تتمتع بعضوية منظمة الصحة العالمية- قررت فحص كل الركاب القادمين إليها من ووهان الصينية، بداية من 31 ديسمبر الماضي، وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه على معلومات تتعلق بوجود فيروس مجهول في المدينة الصينية، بعد ذلك بأيام قليلة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر مباشرة، وهو بيان تم تجاهله.

اتخذت تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة إجراءات استباقية، ولكن دون أن يسيطر الذعر على الأجواء العامة، حيث كانت هناك ثقة كبيرة في المعلومات الواردة من مركز القيادة المركزية للوباء، والذي تم تأسيسه كرد فعل فوري على الوباء.

ومع ذلك، فإن معظم دول العالم لم تكن على هذا القدر من النشاط في الاستعداد لمواجهة الفيروس، حيث تجاهد الولايات المتحدة والدول الأوروبية في احتواء الوباء، مع وصول عدد الإصابات على مستوى العالم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.

الفلبين، الجارة الجنوبية لتايوان، تترنح أمام تفشي وباء ”كورونا“ في العاصمة مانيلا، حيث تسبب في استنفاد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتهديد الأقاليم المجاورة لها. دول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا تجاهد لاحتواء الفيروس، وبالنسبة لتلك الدول فإن الوقت تأخر كثيرا لتطبيق النموذج التايواني، يتعين عليها الآن اختبار وعلاج المرضى.

مساعدات تايوانية

ولكن الوقت ليس متأخرا بالنسبة لتايوان أن تقدّم يد المساعدة، ففي الشهر الماضي قالت الرئيسة ”تساي إنغ ون“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن تايوان مستعدة للمساهمة بإمكاناتها من أجل الحماية المثالية للصحة العامة حول العالم.

وأعلنت تايوان، في الأول من أبريل/ نيسان، تبرعها بـ10 ملايين قناع طبي إلى الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائها الدبلوماسيين، وقالت وزارة الخارجية التايوانية، يوم الخميس، إن الدفعة الثانية المكونة من 6 ملايين قناع سيتم التبرع بها إلى دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية.

ومع التزام تايوان بحماية مواطنيها أولا، فإن خبراء يخشون حدوث قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“ مرة أخرى، في ضوء عودة أعداد كبيرة من المقيمين مرة أخرى إلى تايوان، الشهر الماضي، وهو ما سيجعلها تجاهد في تقديم المساعدات إلى الخارج.

تحيّن الفرصة

تسعى تايوان إلى تعزيز علاقاتها الثنائية بعد أن أخرجتها الصين من الحوار العالمي، ولاحقت العديد من حلفائها الدبلوماسيين، وهو ما جعل علاقات تايوان مقتصرة على 15 دولة فقط، هذه فرصة بالنسبة للحكومة التايوانية كي تبني شبكة دبلوماسية خاصة بها، خارج أكفان علاقتها مع الصين.

ووقعت تايبيه، الشهر الماضي، اتفاقا ثنائيا مع مكتب التمثيل الأمريكي في تايوان، والذي يسمح بإرسال الأقنعة الطبية إلى الولايات المتحدة، وتأمل تايوان أن يكون هذا الاتفاق بمثابة انطلاقة لاتفاقات مع دول أخرى.

وتستطيع تايوان أيضا أن تقدم مساعدات لوجيستية وتخصيص إمكانات وموارد، واستخدام وسائل تتبع المرضى؛ لمنع تفشي الفيروس.

ووفقا لتصريحات جاسون وانغ، الباحث في ”ستانفورد هيلث بوليسي“، في مقال كتبه مؤخرا في صحيفة الرابطة الطبية الأمريكية، تضمن 124 إجراء اتخذته تايوان لمحاربة تفشي ”كورونا“، يمكن لدول أخرى الاستعانة بها في نفس الصدد، ومن بينها الفحص في المطارات، وتطبيق العزل الصحي لمدة 14 يوما.

وقال ”شونهوي شاي“، أستاذ العلوم الإنسانية والصحة العامة في جامعة ”أوريغون“، إن تايوان ”استخدمت خطاب ومصطلحات خوض الحرب، تلك العقلية فرضت السياسة الصارمة في مواجهة كورونا“.

وتتمتع تايوان بنظام بيئي صحي للغاية في الابتكار، في ظل الدعم الحكومي الكبير، والاستثمار الهائل في الابتكار والعلوم، ونتيجة لنظام الصحة المركزي الوطني لديها، فإنها تستطيع فحص كميات عملاقة من المعلومات سريعا، وهو ما يجعلها أحد أسرع وأكفأ الأماكن في تطوير الأدوية واللقاحات المضادة للفيروسات“، حسب ديفيد لي، الرئيس التنفيذي لـ Servier Pharmaceuticals .

ولا تستطيع تايوان الآن تصدير معظم منتجاتها الطبية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، في ضوء حظر التصدير الذي يستهدف دعم الإمدادات المحلية والمصنعين في الداخل المثقلين بالإنتاج؛ الأمر الذي دفع دولا مثل إيطاليا والفلبين إلى اللجوء إلى الصين للحصول على الإمدادات الضرورية.

ويمكن أن يكون ذلك نعمة ونقمة، وفقا لحالة الشكوك المحيطة بالإنتاج المحلي الصيني، وشكوى عدة دول من أخطاء أجهزة الاختبار الواردة من بعض الموردين الصينيين، وشروط الصين على الصادرات الطبية.

توتر مع منظمة الصحة

قادة تايوان والمتخصصون في المجال الصحي اتخذوا موقفا معاديا إزاء استبعادها من منظمة الصحة العالمية، ودفع وباء ”كورونا“ مراقبين مثل رئيس الوزراء الدنماركي السابق أندريس فوغ راسموسن، إلى كتابة مقال في صحيفة ”تايم“، أشار فيه إلى أن مشاركة تايوان في المنظمة الدولية كان بإمكانه إنقاذ الكثير من الأرواح.

ويوم الخميس، دانت وزارة الخارجية التايوانية ما وصفتها بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، من جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن الافتراءات العنصرية التي تم توجيهها إليه كان مصدرها من تايوان، ودعت رئيسة تايوان غيبريسوس إلى زيارة بلادها، للتأكد من التزام الشعب التايواني بالتعاون مع العالم في محاربة ”كوفيد 19“.

وتجاهد تايوان بالإضافة إلى سلسلة من الدول، من أجل المشاركة في منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أنه لا يوجد وقت للانتظار.