 إندونيسيا تسجل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

إندونيسيا تسجل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إندونيسيا تسجل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم الجمعة، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، و219 إصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 306، والإصابات إلى 3512 .

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