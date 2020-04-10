إندونيسيا تسجل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم الجمعة، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، و219 إصابة بفيروس كورونا. وبذلك يرتفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 306، والإصابات إلى 3512 .