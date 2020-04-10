الصين تسجل وفاة جديدة بسبب كورونا‎

شهدت الصين حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و336.

وذكرت قناة ”أخبار آسيا“ نقلا عن اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن منطقة البر الرئيسي الصيني سجلت خلال آخر 24 ساعة 42 حالة إصابة جديدة، 38 منها من خارج البلاد.

وأشارت إلى أن، حالة الوفاة الجديدة سجلت في بولاية خوبي وسط الصين، والتي تعد موطن الفيروس.

وبهذا ارتفع عدد مصابي كورونا في الصين إلى 81 ألفا و907، توفي منهم 3 آلاف و336 شخصا، بينما تماثل 77 ألفا و455 شخصا للشفاء.

وكانت السلطات الصينية قد أزالت الحجر الصحي عن مدينة ووهان التابعة لولاية خوبي، موطن الفيروس، بتاريخ 7 أبريل/ نيسان الجاري، بعدما استمر لمدة 76 يوما.