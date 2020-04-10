 روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لمصابي كورونا – إرم نيوز‬‎

روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لمصابي كورونا

روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لمصابي كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت روسيا تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 11917 حالة.

وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا في بيان، إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس زادت 18 شخصا، ووصلت إلى 94 وفاة.

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