روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لمصابي كورونا

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أعلنت روسيا تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 11917 حالة. وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا في بيان، إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس زادت 18 شخصا، ووصلت إلى 94 وفاة.