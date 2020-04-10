اليمن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على ”تويتر“ إنه تم تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت.

ووف وسائل إعلام محلية فإن الشخص المصاب قدم عبر ميناء المدينة، وخضع للعزل الطبي، وقتها، بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته بكورونا.

وأضافت أن ”الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة“.

وأشارت إلى أنه سيتم لاحقا إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد، ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.

وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، في خطوة تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19.