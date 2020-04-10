مصر.. عزل قرية بالكامل بعد إصابة أسرة بفيروس كورونا

قررت وزارة الصحة المصرية، عزل قرية جديدة جنوب البلاد، يقطنها حوالي 2300 مواطن، بسبب شخص عائد من تركيا مصاب بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بصعيد مصر: ”صدر قرار بفرض حجر على قرية منشية نيازي، لأن هناك مواطنًا عائدًا من تركيا مصاب بالفيروس المستجد، ونقل العدوى لأسرته“.

وأضاف القاضي في تصريح تلفزيوني: ”عزلت القرية بالكامل لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لتطهير المكان ومنع انتشار العدوى بشكل أكبر“.

وكانت مصر قد سجلت 15 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الخميس، ليشكل هذا الرقم أعلى معدل يومي للوفيات التي ارتفعت إلى 118 حالة وفاة، كما تم تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1699 إصابة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الصحة المصرية.