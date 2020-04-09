مصر تسجل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا

سجلت مصر، اليوم الخميس، 15 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليشكل أعلى معدل يومي للوفيات بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 118 حالة وفاة.

وسجلت 139 إصابة جديدة بالفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1699 إصابة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة، بحسب ناطقها الإعلامي خالد مجاهد، شفاء 43 حالة وخروجها من مستشفى العزل، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح الدكتور مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنها الـ348 متعافيا.

وفي السياق، أعلنت مصر الحصول من اليابان على عينات من الدواء الجديد المصنع لفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهر.

وقال وزير التعليم العالي المصري، خالد عبدالغفار، إن هذا الدواء يتم استخدامه لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا بشكل كبير.

وأضاف، خلال تصريح تلفزيوني، أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحًا جيدًا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تُجرى على هذا الدواء، فستبدأ مصر على الفور بإنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.

وقال ”عبد الغفار“ إنه تم إطلاق مبادرة ”خليك مستعد“ لتجهيز طلاب الامتياز بكليات الطب وتأهيلهم للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك للاستعداد لأسوأ الظروف، مشيرا إلى أن الباحثين المصريين يبحثون الآن في التكوين الجيني والبصمة الجينية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.