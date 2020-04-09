إعلان نتيجة تجارب استخدام دواء لالتهاب المفاصل كعلاج لمصابي كورونا خلال أسبوعين

قال كبير المسؤولين العلميين في شركة ريجينيرون لرويترز إن البيانات الأولية للتجارب الإكلينيكية التي تختبر ما إذا كان من الممكن مساعدة المصابين بفيروس كورونا بدواء يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي الذي تبيعه مع شركة سانوفي قد تظهر بحلول الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وقال جورج يانكوبولوس عن عقار كيفزارا في مقابلة عبر الفيديو أمس الأربعاء قبل مؤتمر لرويترز الأسبوع المقبل: ”ربما نكون على بعد أسبوع أو أسبوعين، وعلى الأكثر شهر أو نحو ذلك، من معرفة ما إذا كان هذا يحدث فرقا حقا أم لا“.

وتعمل شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أيضا على تطوير دواء مصنوع من أجسام مضادة من البشر والفئران يمكن استخدامه لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أو الوقاية منه، وقال يانكوبولوس، الذي شارك في تأسيس ريجينيرون مع الرئيس التنفيذي لين شليفر، إن ذلك قد يبدأ التجارب الإكلينيكية عليه بحلول يونيو /حزيران.

وينتمي عقار كيفزارا إلى فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات إنترلوكين-6 التي قد تساعد في تنظيم رد الفعل المفرط للجهاز المناعي على الفيروس والذي يعرف باسم ”عاصفة السيتوكين“ التي قد تسبب ضيق التنفس الذي يظهر في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وبسبب ذلك، يتم اختبار الدواء على حالات الإصابة الشديدة بالمرض الذي أودى بحياة حوالي 90 ألف شخص وكبد اقتصادات العالم خسائر فادحة.

وقال يانكوبولوس إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شجعت ريجينيرون وسانوفي على جمع التجارب الإكلينيكية المزمعة في مراحلها المتوسطة والأخيرة على عقار كيفزارا في دراسة واحدة لتسريع العملية.

وأضاف أن الدواء إذا أثبت فعاليته، فلا ينبغي أن تكون الإمدادات مشكلة، مشيرا إلى إنتاج ما يصل إلى مليون جرعة بالفعل فضلا عن القدرة على إنتاج المزيد.