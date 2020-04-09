تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في شرق ليبيا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كورونا في شرق ليبيا بعد الكشف عن عدد من مخالطي الحالة الأولى التي اكتشفت أول أمس في بنغازي شرقي البلاد.

ووفق بيان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي فإنه ”تم تسجيل 3 حالات جديدة مخالطة للحالة الأولى، ليرتفع عدد الحالات المصابة في شرق البلاد إلى 4 حالات“.

وكانت اللجنة أعلنت أول أمس أن شخصا يبلغ من العمر 55 سنة من سكان بنغازي تأكدت إصابته، بعد أن كان قد وصل قادما من تركيا عبر رحلة جوية في 19 مارس الماضي، قبل تطبيق الحظر وإغلاق المنافذ الحدودية.

بهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في ليبيا إلى 24 حالة، حيث سجلت 20 حالة في غرب البلاد بين مدينتي مصراته وطرابلس، إضافة إلى الحالات الـ4 في بنغازي.