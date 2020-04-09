العراق يسمح بدخول العاملين في السفارات الأجنبية بشرط 

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا في العراق، اليوم الخميس، السماح للدبلوماسيين والعـاملين في السفارات دخولها البلاد، فيما وضعت شرطا لذلك.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها ”قررت الموافقة على دخول الفئات القادمة إلى العراق، من الدبلوماسيين والعـاملين في السفارات، كما يفضل تقديم شهادة صحية تؤكد خلوهم من فايروس كورونا، على أن يبقى داخل مبنى السفارة أو السكن لمدة أسبوعين“.

وبينت اللجنة الحكومية كذلك أنه سيتم ”السماح بدخول عمال الشركات العاملة في العراق لضمان عدم توقـف عمل المشـاريع، ويكون دخولهم وفق الآلية التي تنص على إحضار كتاب من الوزارة التي تعمل معها الشركة“.

ووفق قرار اللجنة ”يتم حجر جميع الوافدين في مكان يخصص من الشركة، ويتابع من الجهات الصحية العراقية لمدة أسبوعين وفي حالة وجود أعراض أو علامات إصابة بفيروس کورونا للفئات المذكورة آنفا يتم عزلهم وإدخالهم المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية اللازمة“.