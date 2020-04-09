الجزائر تسجل 30 وفاة جديدة و94 إصابة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و94 إصابة مؤكدة بالفيروس ”الفتاك“.

وقال الناطق باسم لجنة الرصد الحكومية البروفيسور جمال فورار: إن إجمالي الوفيات وصل إلى 235، وعدد الإصابات المؤكدة بلغ 1666 حالة.

وأوضح في المؤتمر الصحفي اليومي بالعاصمة الجزائر، أنه تم تسجيل شفاء 347 مصابًا، مشيرًا إلى أنّ الـ94 إصابة الجديدة سُجّلت في 25 ولاية، في وقت لا يزال الفيروس القاتل متمدّدًا عبر 46 ولاية.

وبين فورار أنّ 1704 أشخاص ما زالوا يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين)، فيما لم تسجّل 20 ولاية أية حالة جديدة، وسط تجديد الدعوات لالتزام السكان المحليين بإجراءات الحجر الصحي ساعات، بعد الكشف عن توقيف وسجن ما يربو على 3500 شخص خرقوا قواعد حظر التجوال.

في السياق، قررت الحكومة الجزائرية، اعتبارًا من السبت القادم، إجلاء رعاياها العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان لقنصلية الجزائر العامة في أبوظبي.

وكشفت القنصلية، الخميس، عن برمجة 4 رحلات لإجلاء الجزائريين العالقين في الإمارات، يومي السبت والأحد، على متن الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الإمارات.

ودعت البعثة الدبلوماسية رعاياها إلى التوجه لمطار دبي قبل سبع ساعات من موعد الرحلة الجوية، لإجراء فحص طبي يستغرق ثلاث ساعات.

وطالبت قنصلية الجزائر في دبي الجزائريين الذين يركبون هذه الطائرات بإمضاء تعهد بالخضوع للإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة الجزائرية.