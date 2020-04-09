بسبب كمامات العمال.. السيسي يعنف مسؤول أحد المشروعات الإنشائية في مصر (فيديو)

عنّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أحد المسؤولين عن مشروع إنشائي معماري، الخميس؛ بسبب عدم ارتداء العمال كمامات وقائية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبحسب مقطع فيديو متداول، قام السيسي عقب رؤية عشرات العمال دون كمامات، بتعنيف المسؤول عن الموقع الإنشائي، وأمره بتوزيع الكمامات عليهم.

وقال السيسي بلهجة غاضبة: ”هو كلامي مش بيتنفذ ولا إيه؟ هي الناس دي يوميتها كام، ولما يقعد في بيته هيصرف منين، مين المدني المسؤول عن الكلام ده؟ أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى مشكلة كبيرة“.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد، بعد ظهر الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، موجهّا الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف راضي، في بيان صحفي، أنه وجه بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين وخاصة العاملين في مختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت مصر حتى مساء أمس 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبريا للفيروس، بينها أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.