قد يمنع ذبحها وأكلها.. الصين تقر قانونًا يعتبر الكلاب ”حيوانات مدللة“

في خطوة قد تمنع تناول لحم الكلاب وذبحها، أصدرت الصين قانونًا ينص على استبعاد الكلاب من ”حيوانات المزرعة“، ما يجعل من تربيتها أو الإتجار بها جريمة، ولا يجوز التعامل معها مثل المواشي والدواجن.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية إنها تعترف بالكلاب على أنها ”حيوانات مدللة“ ولا تُعامل كالماشية في وثيقة قانونية صدرت، أمس.

ووفقًا للقانون الصيني، يمكن تربية ”حيوانات المزرعة“ بشكل رسمي والإتجار بها فقط، ويسرد تقرير الوزارة 18 نوعًا من ”الماشية التقليدية“، مثل: الخنازير، والأبقار، والأغنام، والماعز، والخيول، والحمير، والجمال، والأرانب، والدجاج، والبط، والأوز، والديك الرومي، والحمام، والسمان.

كما يغطي القانون الجديد 13 نوعًا من ”الماشية الخاصة“، مثل ”غزلان السيكا، والغزلان الحمراء، والرنة، والألبكة، والدجاج الغيني، وبعض أنواع الطيور، والنعام، والمنك، والثعلب الأحمر الأمريكي، والثعلب القطبي الشمالي، وكلاب الراكون، ويمكن تداول الأنواع الأربعة الأخيرة، ولكن ليس لحومها.

وذكر قانون تربية الحيوانات في الصين أنه لا يمكن تربية وتجارة سوى الحيوانات المدرجة رسميًا كحيوانات مزرعة مثل الماشية أو دواجن فقط في الصين. وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، قد يمنع هذا القانون قتل ما يزيد على 10 ملايين من الكلاب من أجل لحومها كل عام في البلاد.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن نشرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، يوم الأربعاء، نسخة مؤقتة من دليل الموارد الوراثية للثروة الحيوانية في البلاد.

فيما قال مسؤول لم يكشف عن اسمه لصحيفة محلية صينية إن استبعاد الكلاب من الدليل يعني فقط أنه لا يمكن التعامل معها كماشية، و“لا علاقة له بأكل أو تربية الكلاب“.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت مدينة شنتشن جنوب الصين أول مدينة تحظر أكل الكلاب في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا، كما حظرت الصين في أواخر شباط/ فبراير، تجارة واستهلاك الحيوانات البرية.