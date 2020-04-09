معمل بدولة عربية يعلن البدء بإنتاج مضادات لفيروس كورونا

أعلن معمل أدوية في سامراء العراقية البدء بإنتاج ”أول وجبة“ من علاج كورونا المعتمد في المستشفيات العراقية، وذلك بعد إخضاع المواد التي تم اختيارها لتجارب مختبرية أثبتت فاعليتها وجدارتها في ردع هذا الوباء، بحسب قناة ”السومرية“.

وقالت القناة في تقرير لها في هذا الشأن إنه ”ما إن وصلت المواد الأولية الخاصة بالدواء، حتى سارع معمل أدوية سامراء بإنتاج أول وجبة من علاج كورونا المعتمد في المستشفيات العراقية“.

وأضافت أنها اطلعت على ”آلية العمل المتسارع، لإنتاج أول وجبة دوائية، بعد أن خضعت المواد التي تم اختيارها لتجارب مختبرية أثبتت فاعليتها وجدارتها في ردع هذا الوباء“، على حد قولها.

وأوضحت القناة في تقريرها أن ”هذا الدواء كان ضمن جدول الشركة لإنتاج أدوية جديدة، الثرومايسين وجد أنه يشفي 20 إصابة من 25 حالة.. اليوم الشركة أنتجت الايزثرومايسين وأهدته لوزارة الصحة“.

وأشار التقرير إلى ”خطوات جدية من شأنها أن تعزز القضاء على الأزمة الوبائية الحالية.. ومن المؤمل أن تساهم الإنتاجات الحالية لمعمل أدوية سامراء في وفرة الأدوية الخاصة بعلاج كورونا، التي ستسلم إلى وزارة الصحة مطلع الأسبوع المقبل“.