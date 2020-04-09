”كورونا“ يتسلل لمركز مجدي يعقوب للقلب.. ومصر تتوقع انحسار الوباء في يونيو

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، عن اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مركزها في محافظة أسوان (جنوب البلاد).

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الحالات المصابة، لمريض و3 أفراد من طاقم الأمن بالمركز، لافتة إلى أنها أخطرت وزارة الصحة بالحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تنويه من مركز أسوان للقلب – مؤسسة مجدى يعقوب للقلب تم النشر بواسطة ‏مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب ‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

وأشار البيان إلى أن ”المركز يقوم بعمل فحوصات دورية للمرضى والعاملين والمترددين على المركز؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا“.

في سياق مواز، قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، إن بلاده ستسيطر على أزمة تفشي فيروس كورونا تماما في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وأوضح هيكل، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الموعد يتوقف على مدى استجابة المجتمع لقرارات الحكومة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الوزراء قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لتشجيع رجال الأعمال لمساعدة المتضررين من الفيروس، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في خسائر اقتصادية فادحة على مصر.

وأعلنت مصر مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة بالفيروس، و9 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 حالة، من بينها 305 حالات تم شفاؤها، و103 حالات وفاة.