مصر.. إغلاق مستشفى بعد إصابة 16 من طاقمه بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، مستشفى بمحافظة الدقهلية، بعد إصابة 16 من الطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد.

وكان عضو مجلس النواب المصري عن دائرة ”دكرنس وبني عبيد“ الدكتور مكرم رضوان، قال عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“، إنه ”بالمتابعة مع سعد مكي وكيل الوزارة وقيادات وزارة الصحة تم الاتفاق على غلق مستشفى صدر دكرنس ابتداء من صباح اليوم الخميس“.

وأكد عضو مجلس النواب المصري أن ”16 شخصا من الطاقم الطبي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتم تحويلهم إلى الحجر الصحي بعد أن ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية“.

وأضاف رضوان أن ”هناك 56 من العاملين ظهرت نتيجتهم سلبية، وتم تخييرهم إما العزل في المنزل أو المدينة الجامعية بالمنصورة“، منوهًا إلى أن ”باقي فريق الطاقم الطبي والإداري والأمن، والبالغ عددهم 103 أفراد سيتم حجزهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنصورة، ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبي والتحاليل والعزل بعيدًا عن أسرهم“.

وأشار إلى أن ”وزيرة الصحة وافقت على إرسال سيارة محملة بكل المستلزمات والأدوية اللازمة، وسيتم الاحتفاظ بها في مخازن المديرية حتى عودة المستشفى للعمل مرة أخرى“.

وأعلنت مصر، الأربعاء، تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبريا، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 1560 حالة، من ضمنها 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.