كورونا ”الماكر“.. هكذا يتسلل الفيروس إلى جهاز المناعة

كشف نموذج ثلاثي الأبعاد عملية التمويه التي يلجأ إليها فيروس كورونا للاختباء من جهاز المناعة البشري عبر احتمائه بغلاف من السكر، يسمح له بالتسلل إلى دفاعات المناعة الطبيعية للجسم.

وبحسب تقرير صحيفة ”ميرور“ البريطانية، وصف باحثو جامعة ساوثهامبتون، أن ما يفعله فيروس كورونا بالجسم، يشبه تمامًا ”الذئب يلبس ثياب الحَمَل“، من خلال طلاء نفسه بالسكريات، حيث يتنكر لدخول الخلايا البشرية دون أن يتم اكتشافه.

ووجد الباحثون أن الفيروس ”الماكر“ ليس محميًا بشكل كبير أو متنكرًا مثل بعض الفيروسات، مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار التقرير إلى أن الفريق البحثي بقيادة البروفيسور ماكس كريسبين، أكد أن النموذج الثلاثي سيوفر معلومات ”حاسمة ومشجعة“ للعلماء الذين يعكفون على صنع لقاح.

وعن تفاصيل النموذج، أوضح كريسبين أن“فيروس ”سارس-كوف-2“ يحتوي على عدد كبير من أشياء تشبه المسامير مغلفة بالسكريات، وتُخفي حقيقتها الفيروسية، لتهرب من دفاعات الجهاز المناعي، ويسهُل دخولها إلى خلايا جسم الإنسان.

واستدرك بالقول:“لكن إحدى النتائج الرئيسة التي توصلت إليها دراستنا هي أنه على الرغم من عدد السكريات الموجودة، إلا أن الفيروس التاجي ليس محميًا مثل بعض الفيروسات الأخرى كالإيدز“.

ولفت كريسبين إلى أن“انخفاض كثافة المادة السكرية التي تعمل كالدرع الواقية والتمويهية للفيروس، يعني أن هناك عقبات أقل أمام الجهاز المناعي لكي يصد الفيروس بالأجسام المضادة، لذا فهذه رسالة مشجعة للغاية لتطوير اللقاحات“.