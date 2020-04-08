الأردن.. 5 إصابات جديدة و12 حالة شفاء من كورونا وقرار بـ“الحظر الشامل“

كشف وزير الصحة الأردني، سعد جابر، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 358، وذلك بعد تسجيل 5 حالات جديدة يوم الأربعاء.

وأعلن الوزير خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، شفاء 12 حالة جديدة من الفيروس غادروا العزل الصحي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 150، لافتا إلى إطلاق منصة إلكترونية لصرف الأدوية المزمنة للمرضى.

بدوره أعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة عن قرار الحكومة المتضمن حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة ويبدأ منذ منتصف ليل يوم الخميس المقبل إلى منتصف ليل السبت، وذلك لتسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة الغد المحلية، بأن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء الأربعاء مستشفى خاصا بعد إصابة 3 أشخاص من الكادر الطبي لديه بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”محيط المستشفى يشهد تعزيزات أمنية كثيفة منعا لاقتراب أي شخص من المستشفى لحين تطهيره“.