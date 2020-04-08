تراجع جديد لأعداد الوفيات بكورونا في إيطاليا

المصدر: ا ف ب

سجلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا في العالم من وباء كورونا (كوفيد-19)، الأربعاء، أرقامًا جديدة مشجعة مع تراجع في 24 ساعة لعدد الوفيات والمرضى في العناية المركزة.

تشكل الوفيات الـ542 التي سجلت الأربعاء، من أصل 17.669، انخفاضًا مقارنة مع الثلاثاء حين سجلت 604 وفيات إضافية في 24 ساعة، والإثنين (636).

يواصل عدد المرضى في العناية المركزة أيضًا تراجعه لليوم الخامس على التوالي وبلغ 3693، وبات حاليًا على المستوى المسجل في 26 آذار/مارس بحسب الحصيلة التي نشرها الدفاع المدني.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 2099 وهو رقم قياسي في 24 ساعة، كما قال رئيس الدفاع المدني انجيلو بوريلي.

والمنطقة الأكثر تضررًا لا تزال لومبارديا مع أكثر من نصف الوفيات المسجلة في إيطاليا، 9722، وأكثر من 53 ألف إصابة، في حين أن البلاد سجلت 139 ألفًا و422 بشكل إجمالي.

ورغم هذه الإشارات المشجعة، فإن المسؤولين يدعون إلى توخي الحذر، وعدم التراخي في الجهود التي تبذل واحترام قواعد العزل والتباعد الاجتماعي.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسيا حذر، الثلاثاء، من أنه رغم ”تراجع الواصلين إلى الطوارىء والعناية المركزة، نحن في أوج المعركة“.

وأضاف أن ”السلاح الوحيد لدينا هو التباعد الاجتماعي واحترام القواعد. يجب ألا نظن أننا ربحنا المعركة. الوضع لا يزال خطيرا ولا يمكننا التقليل من شأنه“.