الجزائر تسجل 12 وفاة و104 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 وفاة و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إن العدد الإجمالي للإصابات في الجزائر ارتفع إلى 1572 والوفيات إلى 205 بعد تسجيل حالات اليوم، مضيفا أن 237 مصابا تعافوا من المرض.

وأشار فورار إلى ”تمدّد الوباء القاتل عبر 46 ولاية، وأنّ 626 شخصا ما زالوا يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين)، فيما فارق 12 مصابا الحياة على مستوى خمس محافظات“.

في الأثناء، جدد رئيس أركان الجيش الجزائري بالإنابة، اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، التأكيد على استعداد القوات المسلحة بشكل تام لمواجهة كورونا وإسناد المنظومة الصحية الوطنية، إذا تطلب الأمر ذلك.

وعلى هامش زيارة ميدانية إلى محافظة البليدة (50 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، أبرز اللواء شنقريحة ”الخبرة الطويلة للصحة العسكرية في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية“، معتبرا أن ”الأمن الصحي هو جزء من الأمن العام بمفهومه الشامل“.