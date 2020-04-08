تونس تطلق تطبيقا إلكترونيا لمراقبة مصابي ”كورونا“

أطلقت تونس، اليوم الأربعاء، تطبيقا إلكترونيا يهدف لمراقبة المصابين بفيروس كورونا، وخاضعين للحجر الصحي الإجباري، بعد أن رصدت ”استهتار البعض بإجراءات الحجر“.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، محمد فاضل كريم، إن الوزارة أطلقت التطبيق رسميًا، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل عنه.

وأشار الوزير في تصريح إعلامي، إلى وجود تطبيق آخر يحمل اسم ”وقاية“، سيكون مخصصًا لتمكين المؤسسات من مراقبة الأشخاص قبل دخولهم، إن كانوا في الحجر الصحي أم لا؟.

ولوحت السلطات التونسية مؤخرًا بتمديد الحجر الصحي الشامل إلى نهاية العام الجاري، بسبب ”الاستهتار غير المبرر من قبل المواطنين بالتداعيات المحتملة لمخاطر انتشار كورونا“.