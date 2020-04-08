نقيب أطباء العراق يحذر من عودة كورونا الخريف المقبل

حذر عبدالأمير الشمري، نقيب الأطباء في العراق، من أن فيروس كورونا يمكن أن يعود في الخريف المقبل، مؤكداً أن الوباء باقٍ رغم الآمال بانحساره مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الشمري، في تصريح نقلته صحيفة ”الصباح“ العراقية، اليوم الأربعاء، إن ”لدينا أملا مع ارتفاع درجات الحرارة والإجراءات المتخذة أن يخف الوباء، ولكنه باقٍ وقد يعود في الخريف القادم“.

وأضاف المسؤول العراقي أن ”الحرارة تقلل من نشاط الفيروس ولكنه قد يعود. مشكلة هذا الفيروس قد تكون طويلة الأمد، وعملية إيجاد لقاح تأخذ من سنة إلى سنة ونصف، ولا يستطيع العالم البقاء طيلة هذه الفترة بالأوضاع ذاتها، لذلك لا بد من إجراءات بحق المجتمع واتخاذ الوقاية منه“.

وأكد النقيب أن ”الوباء في العراق حالياً تحت السيطرة، ومن الممكن أن تعود الدوائر الحكومية إلى العمل إذا كانت هناك إجراءات وقائية جيدة لتسيير أمور الناس“.

ولفت إلى أن ”الكثير من الأعمال تعطلت، والأمور تحت السيطرة، لذلك لا ضير أن يكون الحظر جزئياً، والدوائر تخول موظفيها“، على حد قوله.