سلطنة عمان تسجل 48 إصابة جديدة بـ“كورونا“

سجلت سلطنة عمان 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 419 حالة، إضافة إلى حالتي وفاة كانتا قد سجلتا في وقت سابق، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العمانية.

وقالت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، إن 72 حالة تماثلت للشفاء، مهيبة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة بحسب الإرشادات.

وأضافت وزارة الصحة أن على جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالعزل الصحي وبالتباعد الاجتماعي والبدني للوقاية من فيروس كورونا.