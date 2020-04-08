 السعودية .. خلو 44 عاملا خالطوا ”الباصق على عربات التسوق“ من ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

السعودية .. خلو 44 عاملا خالطوا ”الباصق على عربات التسوق“ من ”كورونا“

السعودية .. خلو 44 عاملا خالطوا ”الباصق على عربات التسوق“ من ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

نقل المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في ”تويتر“ عن محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، نبأ خروج 44 عاملا من الحجر الصحي بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم إصابتهم بفيروس ”كورونا“ إثر مخالطتهم للوافد ”الباصق على عربات التسوق“، فيما لا يزال 3 عمال آخرون يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

وأظهر مقطع فيديو وصور تفقد المحافظ لمركز التسوق، الذي تم إعادة فتحه عقب إغلاقه احترازيا وتطهيره عقب واقعة ”الباصق“.

ونقل المركز الإعلامي عن المحافظ ”أبو خشيم“ تأكيده أنه ”بناء على توجيهات أمير المنطقة قام بزيارة للعمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات أمير المنطقة وتهنئته بسلامتهم وتوزيع الورود ونشرات توعوية ببضع لغات، وتوزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية“.

وكان محافظ بلجرشي أعلن في وقت سابق عن ثبوت تشخيص وافد كان يبصق على عربات التسوق بفيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى عزل جميع العاملين المخالطين للعامل المصاب.

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