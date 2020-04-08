السعودية .. خلو 44 عاملا خالطوا ”الباصق على عربات التسوق“ من ”كورونا“

نقل المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في ”تويتر“ عن محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، نبأ خروج 44 عاملا من الحجر الصحي بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم إصابتهم بفيروس ”كورونا“ إثر مخالطتهم للوافد ”الباصق على عربات التسوق“، فيما لا يزال 3 عمال آخرون يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

برومو????|محافظ #بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي ،،، ويتفقد مجمعاً تجارياً تم إغلاقه احترازياً pic.twitter.com/fNwH2jVSLk — المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي (@mrk7z) April 7, 2020

وأظهر مقطع فيديو وصور تفقد المحافظ لمركز التسوق، الذي تم إعادة فتحه عقب إغلاقه احترازيا وتطهيره عقب واقعة ”الباصق“.

قام محافظ #بلجرشي الاستاذ غلاب ابو خشيم بجولة تفقدية في المجمع التجاري الذي تم اغلاقه احترازياً واجراء تعقيم كامل للمجمع واستبدال المنتجات باخرى جديدة.

واكد محافظ بلجرشي ان المجمع الان متاح لجميع المتسوقين لشراء مستلزماتهم بعد ان انهت كافة الجهات المعنية الاجراءات الوقائية بشأنه pic.twitter.com/KJl7zQPsAd — المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي (@mrk7z) April 7, 2020

(١)أعلن محافظ بلجرشي غلاب ابو خشيم خروج 44 شخصا من العمالة الوافدة ممن خضعوا للحجرالصحي الاحترازي لمدة 14 يوم واستكمالهم فترة الحجر وكانوامخالطين لحالة الوافد الاسيوي الذي قام بالبصق على عربات التسوق في مجمع تجاري وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات المخبرية سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا pic.twitter.com/NwJN6k7ohx — المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي (@mrk7z) April 7, 2020

ونقل المركز الإعلامي عن المحافظ ”أبو خشيم“ تأكيده أنه ”بناء على توجيهات أمير المنطقة قام بزيارة للعمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات أمير المنطقة وتهنئته بسلامتهم وتوزيع الورود ونشرات توعوية ببضع لغات، وتوزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية“.

(٢) وأكد محافظ بلجرشي انه وبناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة قام بزيارة للعمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات سمو وتهنئته بسلامتهم وتوزيع الورود ونشرات توعوية بعدة لغات اضافة الى توزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من احدى المتاجر وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والانسانية pic.twitter.com/riUw07ylXr — المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي (@mrk7z) April 7, 2020

وكان محافظ بلجرشي أعلن في وقت سابق عن ثبوت تشخيص وافد كان يبصق على عربات التسوق بفيروس كورونا الجديد، ما أدى إلى عزل جميع العاملين المخالطين للعامل المصاب.