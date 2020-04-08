تعرف على طرق وعلاجات تلف الجلد الناجم عن ارتداء أقنعة الوجه للحماية من كورونا

قد توفر أقنعة الوجه حماية لا تقدر بثمن، لكنها يمكن أن تسبب أيضا تلفا كبيرا في الجلد إذا تم ارتداؤها لساعات طويلة، خاصة ونحن وسط عدوى عالمية والعالم كله في حالة إغلاق بسبب الخوف من وباء كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

في ظل هذه الأوضاع والعجز حتى الآن عن الوصول إلى العلاج الناجع لوقف تقدم وانتشار وباء كورونا، في جميع أنحاء العالم، حيث قد نحتاج إلى أكثر من عام لنرى علاجا في السوق، يتوجب علينا ممارسة أساليب الوقاية المقررة بجدية.

وعن أولى الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذي ينتقل عبر الهواء، يحثنا الخبراء على ارتداء القناع الواقي لتغطية الوجه عند الخروج، رغم أن البعض أشار إلى أنه ليس ضروريا طالما أنك لا تتعامل مع مرضى مباشرة.

ورغم أن أقنعة الوجه توفر حماية للعاملين بالمجال الصحي خلال الأزمة الحالية، فإن أحد الآثار السلبية لاستخدام هذه الأقنعة الواقية هو أنها يمكن أن تسبب تلفا جلديا.

وبحسب خبراء العناية بالبشرة في جامعة هيدرسفيلد البريطانية، قد يحدث التلف الجلدي بسبب التعرق وفرك القناع بالأنف، خاصة إذا كنت ترتديه لساعات طويلة.

وفي السياق، تقول كارين أوسي، مديرة معهد سلامة الجلد والوقاية من العدوى بالجامعة، إن مرتدي أقنعة الوجه يتعرضون لخطر جلدي يسمى ”قرحة الضغط“، وتحدث على الأنف والخدين، حيث تشبه تماما قرحة الفراش، بسبب التعرق والاحتكاك.

وفقا للبروفيسورة، قد يستعين مرتدو القناع الواقي بضمادات تعمل على فصل الجلد عن القناع، لكنه حل غير عملي، لذا – كما تقول الأخصائية – بدلا من هذا الحل، أقترح أن يحافظ الأشخاص الذين يرتدون أقنعة على نظافة بشرتهم وترطيبها بشكل جيد.

وأضافت ”إذا قمت بوضع كريم حاجز قبل نصف ساعة على الأقل من وضع الأقنعة، فإن ذلك يساعد البشرة على عدم الإصابة بقرحة الضغط، فضلا عن خلع القناع كل ساعتين لتتنفس بشرتك.