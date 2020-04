نبيها صفر.. حملة لحث السكان على البقاء في منازلهم تلقى استجابة واسعة في السعودية‎

لقيّت حملة شعبية أطلقها نشطاء سعوديون، مساء الثلاثاء، لحث سكان المملكة على البقاء في منازلهم لحين الوصول ليوم لا يتم فيه تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، استجابة واسعة من مواطنين ووافدين يقيمون في البلاد تعهدوا بالالتزام.

وتحمل الحملة عنوان ”نبيها صفر“، والذي يشير إلى هدف القائمين عليها بالوصول يوم 20 نيسان/أبريل الجاري، للرقم صفر في خانة الإصابات الجديدة بفيروس ”كوفيد 19“ الذي يتسم بعدواه السريعة، وتعتمد طرق مواجهته الرئيسية على تقليل الاختلاط لأكبر قدر ممكن.

واتخذت الحملة من موقع تويتر، ساحة افتراضية لها، حيث يتواجد هناك ملايين السعوديين والوافدين المقيمين في المملكة، وبعد نحو ساعتين فقط على انطلاقها، فاق عدد التغريدات في وسمها “ #نبيها_صفر“ 45 ألف تغريدة.

ويقول المشاركون في تعليقاتهم تحت الوسم “ #نبيها_صفر“، إنهم سيلتزمو بالبقاء في منازلهم، ولن يخرجوا إلا للضرورة القصوى، فيما اختار البعض المشاركة بعبارات تحث الناس على الالتزام، ودون آخرون أدعية دينية لاختفاء الفيروس نهائياً وعودة الحياة لطبيعتها.

#نبيها_صفر

عطني همَّة السعودين … وراح أحقق أي هدف أبيه .

we can do it pic.twitter.com/yz3nqngKbg

— حسام السيف (@alsaifhussam) April 7, 2020