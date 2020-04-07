لمواطن عائد من تركيا.. أول إصابة بفيروس كورونا في شرق ليبيا

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شرق البلاد.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة المؤقتة، إن الحالة المصابة لمواطن من منطقة الكويفية، إحدى ضواحي مدينة بنغازي.

وأشارت اللجنة إلى أن المصاب عائد من تركيا قبل وقف الرحلات في 19 من شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضحت أن المواطن، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، حضر إلى مستشفى ”الكويفية“ بعد شعوره بأعراض المرض، وأخبر الأطباء أنه كان خارج البلاد.

وأضافت أن السلطات الصحية بصدد متابعة جميع القادمين على هذه الرحلة.

وأكدت ليبيا في المجمل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع الحالات الأخرى في المناطق الغربية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني.