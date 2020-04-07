شفاء 20 حالة مصابة بفيروس كورونا في فلسطين ‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شفاء 20 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأشخاص كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد حالات التعافي في فلسطين إلى 42.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة:“ تم شفاء ١٨ حالة لمرضى أصيبوا بفيروس كورونا، وكانوا قيد العلاج في المركز الوطني ببيت لحم ومستشفى هوغو تشافير بترمسعيا“.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة شفاء حالتين من أصل 13 حالة مصابة في القطاع، ما يرفع عدد المتشافين من الفيروس إلى 8 في غزة“.

وترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي من الفيروس في فلسطين إلى 42 شخصًا، من أصل 261 حالة تم رصدها في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المتعافين سيتم إخراجهم من المراكز الصحية، على أن يبقوا في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، ومتابعة قياس درجات حرارتهم بشكل يومي.