رغم معاناتها.. واشنطن تساعد دول العالم بنصف مليار دولار لمكافحة ”كورونا“

خصصت واشنطن مساعدة مالية قدرها نحو نصف مليار دولار قدمت على دفعتين، لمساعدة دول العالم في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، منح مساعدات أجنبية بقيمة 225 مليون دولار، تضاف للمساعدات التي قدمتها الشهر الماضي وبلغت 274 مليونا لمساعدة 64 دولة على الوقاية من كورونا، حسب وكالة ”أسوشيتيد برس“.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: ”الدعم المادي من شأنه مساعدة الدول الأجنبية على تعزيز استجابتها لفيروس كورونا“.

وأضاف أن الأموال ”ستخصص للتشخيص والوقاية والسيطرة إضافة إلى تعزيز النظم الصحية الوطنية“.

وأشار إلى ”إمكانية توجيه المساعدات المالية الأمريكية لإعداد مختبرات للفحوصات وتدريب العاملين في القطاع الطبي“.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا، وما يزيد على 388 ألف إصابة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و411 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 300 ألف، بحسب موقع ”Worldometer“.