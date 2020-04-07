تونس تسجل حالة وفاة و27 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“‎

أعلنت وزارة الصحة التونسيّة، مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يرفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى 623 حالة من بين 8274 تحليلا معمليا.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها تسجيل وفاة جديدة ليصبح بذلك عدد الوفيات 23 حالة وفاة، تتوزّع على عدّة محافظات تونسيّة.

وأفادت السلطات التونسيّة، اليوم الثلاثاء، أنه تم شفاء 25 حالة من فيروس كورونا، وفق ما أورده موقع ”كوفيد-19 تونس“، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ .

ومن جانب آخر، أفادت الوزارة، أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ الآن إخضاع 19261 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19126 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و135 شخصا مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وحذّرت الوزارة، في بيان، من أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والعام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

و في وقت سابق، قال رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة الصحة في تونس، محمد الرّابحي اليوم الثلاثاء إن الوضع الوبائي في تونس ”دخل مرحلة حرجة جدا“، محذرا من أن ما سماه ”الاستهتار“ في الالتزام باحترام الحجر الصحي العام سيؤدي إلى ”ثمن باهظ“، ستتكبده البلاد في حال تواصل عدم احترامه.