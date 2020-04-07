الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 19حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ‏تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا من الجنسية الآسيوية، كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات جراء الفيروس إلى 12 حالة.

وقالت الوزارة، إن 19 حالة جديدة تماثلت الشفاء، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 186، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وكشفت أيضا عن 283 حالة إصابة جديدة بالفيروس، جرى التعرف إليهم من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة، وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المرتفع يأتي نتيجة تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وإلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.