تراجع حالات الإصابة الجديدة بكورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ 25 يوما‎

بلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا المسجلة اليوم الثلاثاء 604 حالات، وهو أقل من عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الإثنين والتي بلغت 636 حالة، في حين سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أدنى زيادة له منذ 13 مارس/ آذار.

وقالت وكالة الحماية المدنية: إن إجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر بلاد العالم تضررا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في 21 فبراير/ شباط ”ارتفع إلى 17127 حالة“.

وزاد إجمالي عدد الحالات المؤكدة 3039 حالة اليوم الثلاثاء إلى 135586 حالة، في ثاني تراجع يومي على التوالي، مما يؤكد تزايد الثقة في أن هذا المرض يتراجع بفضل إجراءات العزل العام التي تم تطبيقها في التاسع من مارس/ آذار.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة 3599 حالة يوم الإثنين. وتراوحت الزيادات اليومية السابقة من 17 مارس/ آذار في نطاق ما بين 4050 و6557 حالة.

وأعلن شفاء 24392 حالة اليوم الثلاثاء من بين الحالات التي أصيبت أصلا، مقابل 22837 حالة يوم الإثنين.