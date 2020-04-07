باكستان تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا‎

أعلنت باكستان، تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في البلاد، في 10 مارس/آذار الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الباكستانية، فقد ارتفع إجمالي إصابات كورونا، إلى 3 آلاف و918، فيما بلغت الوفيات 54 شخصا.

وأوضح البيان، أن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت إجراء 3 آلاف و88 فحص كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 39 ألفا و138.

في سياق متصل، توفي طبيب في إقليم سند الباكستاني؛ إثر إصابته بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الأطباء الذين توفوا إثر كورونا، إلى 3 أطباء.

كما شهد إقليم بلوشستان، احتجاجات قام بها أطباء؛ للتنديد بالنقص الموجود في المستلزمات الطبية، مثل الكمامات والألبسة الواقية.

وحتى ظهر الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من مليون و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 293 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.