 فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لـ 5 دول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لـ 5 دول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا

فيتنام تتبرع بـ 550 ألف كمامة لـ 5 دول أوروبية لمساعدتها في مكافحة كورونا

المصدر: رويترز

قدمت فيتنام 550 ألف كمامة كتبرع لخمس دول أوروبية اليوم الثلاثاء، لدعمها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 75 ألف شخص حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان؛ إن ”الكمامات المصنوعة من نسيج مضاد للميكروبات جرى تسليمها إلى سفراء كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في العاصمة الفيتنامية هانوي“.

وأضافت الوزارة، أنها تبرعت أيضًا بكمامات وغيرها من المعدات الطبية لدول أخرى منها الصين وكمبوديا ولاوس.

وطلبت حكومة فيتنام، التي سجلت 245 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد دون وفيات، من منتجي الكمامات لديها زيادة إنتاجهم ليصل إلى خمسة ملايين كمامة يوميًا.

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