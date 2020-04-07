تونس: الوضع الوبائي دخل مرحلة ”حرجة جدا“

قال رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة الصحة في تونس، محمد الرّابحي اليوم الثلاثاء إن الوضع الوبائي في تونس دخل مرحلة حرجة جدا، محذرا من أن ما سماه ”الاستهتار“ في الالتزام باحترام الحجر الصحي العام سيؤدي إلى ”ثمن باهظ“ ستتكبده البلاد في حال تواصل عدم احترامه.

واعتبر المسؤول التونسي، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، أن الحل يكمن في قرار فرض الإيواء الوجوبي لكل حاملي فيروس كورونا المستجد بمناطق تكون تحت إشراف وزارة الصحة التونسية.

وقال الرّابحي: ”نلاحظ أن هناك عددا من المواطنين لم يلتزموا بالحجر الصحي وهذا يمثل إشكالا حقيقيا، إذ لاحظنا من خلال التحاليل المخبرية أن المحيط القريب من المريض تنتقل إليهم العدوى بسرعة“.

وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات كبرى رغم الظروف الصعبة، وكانت تعول على تفهم المواطن حتى يلتزم بقواعد الحجر الصحي العام، ولكن عددا كبيرا لم يلتزموا به“، مضيفا: ”في حال عدم التزام البعض فإن سلسلة العدوى ستتواصل وتحل الطامة الكبرى“، بحسب تعبيره.

ولفت الرابحي إلى محدودية إمكانات الدولة، مؤكدا أن السيطرة على الوضع الوبائي تمر فقط عبر احترام الالتزام بالحجر الصحي.