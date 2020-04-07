أعراض صحية تشير إلى الإصابة بسرطان الدم ”اللوكيميا“

يشكل مرض سرطان الدم ”اللوكيميا“ نحو 10% من جميع حالات تشخيص السرطان الجديدة كل عام، وهو النوع الأكثر شيوعا الذي يحدث لدى الأطفال والمراهقين.

وبينما ارتفعت نسبة معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، بعد الإصابة بهذا المرض، بشكل ملحوظ منذ عام 1960، إذ تبلغ الآن زهاء 63.7%، إلا أنه ما زال من المهم للغاية إدراك العلامات والأعراض التي تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان الدم.

ومثل العديد من أمراض السرطان، يكون ”اللوكيميا“ بشكل عام دون أعراض في مراحله المبكرة، ولكن لأن الدم يتدفق في جميع أنحاء الجسم، فإن سرطانات الدم عرضة للانتشار بسرعة، لهذا من المهم جدا أن تكون على وعي بأهم العلامات التي تنذر بالإصابة بـ ”اللوكيميا“ لحماية نفسك وعائلتك.

وتطرق موقع “ ”Health & Human Research7 إلى علامات مهمة يجب الانتباه إليها، وهي:

فقر الدم والأعراض المرتبطة به

من المهم الاهتمام بصحتك العامة، لتحديد ما إذا كان واحدا أو أكثر من هذه الأعراض قد ظهر في الأشهر الأخيرة، ويعد فقر الدم أحد هذه الأعراض، وهو حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا دم حمراء صحية كافية لحمل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراض فقر الدم، والتعب، وشحوب الجلد، والشعور بالانتفاخ.

النزيف والكدمات بسهولة

يمكن أن يؤثر سرطان الدم على مقدار أو مدى سهولة النزف، فإذا وجدت أن أصغر نتوء يترك لديك كدمات أو يتسبب في ظهور بقع صغيرة من الدم تحت الجلد، فهذه علامة تحذير.

وقد يتسبب سرطان الدم -أيضا- في ظهور الدم في البول أو البراز، أو زيادة وتيرة نزيف الأنف، أو جعل اللثة تنزف أثناء تناول الطعام أو عند استخدام الفرشاة.

القابلية للعدوى

إذا كنت قادرا في السابق على تجنب العديد من الفيروسات الموسمية، وأصبحت تمرض في كثير من الأحيان، فقد يكون بسبب سرطان الدم.

وهو غالبا ما يتسبب في التهاب الحلق أو الالتهاب الرئوي القصبي، بما في ذلك بعض الأعراض مثل: حمى منخفضة الدرجة، أو صداع، أو تقرحات في الفم، أو طفح جلدي، ولكن أي فيروس يصمد بسهولة أكبر في الجسم المصاب بالسرطان.

تضخم الغدد الليمفاوية

عند الإصابة بسرطان الدم، عادة ما يحدث تورم بالغدد الليمفاوية في الحلق أو الإبطين أو الفخذ.

ومع ذلك، تتضخم الغدد الليمفاوية أيضا استجابة للعدوى الشائعة وحتى الإجهاد. ولا تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة وحدها إلى سرطان الدم مباشرة، لكن يجب تتبع هذا العرض.

فقدان الشهية والوزن

على الرغم من أن سرطان الدم لا يهاجم الجهاز الهضمي مباشرة، إلا أن الخلايا السرطانية المرتبطة به تنتج مواد معروفة بتغيير طريقة استقبال الجسم للطعام.

ألم أسفل الضلوع اليسرى

تهيج بعض أشكال سرطان الدم، تضخم الطحال مسببا ضغطا مؤلما تحت الأضلاع على الجانب الأيسر السفلي، وقد يضغط تضخم الطحال أيضا على معدتك، ما يجعلك تشعر بالشبع حتى في حالة عدم تناول الطعام، وهو ما يساهم في فقدان الشهية.

التعرق الليلي

يحدث التعرق الليلي عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بين عشية وضحاها، ويحدث التعرق لمحاولة تبريده، وقد لا تلاحظ ارتفاع درجة الحرارة، ولكن من المحتمل أن تستيقظ عندما تشعر بالبرودة بسبب الملابس المبتلة.