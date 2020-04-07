سلطنة عمان تعلن شفاء طفل من كورونا

تماثل طفل عمره عام ونصف العام، في سلطنة عمان للشفاء من فيروس كورونا، بعد ان انتقلت إليه العدوى من أحد والديه، وفق ما اعلنت وزارة الصحة العمانية.

وكان الطفل دخل المستشفى بعد معاناته من سرعة في التنفس وكحّة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية في عمان، قالت وزارة الصحة ”إن ما يدعو للفرح أن الطفل بخير وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وهو حاليا في كنف عائلته ”.

وتأتي حالة شفاء الطفل في وقت سجلت فيه وزارة الصحة العمانية 40 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٧١ حالة ووفاة مريضين اثنين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن 67 مريضا تماثلت صحتهم للشفاء، مهيبة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي.