ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 260

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 260.

وقال كمال الشخرة، مدير عام ”الرعاية الصحية الأولية“، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه ”تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 260“.

وأوضح ”الشخرة“، أن من بين المصابين، طفل بعمر ”سنة واحدة“.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/ مارس الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.