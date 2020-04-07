المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا.. والإصابات ترتفع إلى 1141

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 83، إثر تسجيل 3 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 1141، عقب الكشف عن 21 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 88، بعد تماثل 7 حالات جديدة للشفاء.

وفي الـ3 من مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وفي الـ 19 من آذار/ مارس الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية الـ 20 من نيسان/أبريل الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفى منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى نحو 287 ألفا، حسب موقع ”Worldometer“.