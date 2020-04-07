كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 59

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 59.
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة جاءت إثر تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، وفق ما نقلت ”هيئة البث“ الرسمية.
وأضافت أنه تم تسجيل 102 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و6، بينها الوفيات، و683 حالة تماثلت للشفاء.
وذكرت الوزارة أن حالات 153 من مجمل المصابين ”حرجة“، و181 ”متوسطة“.
وترتفع الوفيات والإصابات رغم إجراءات مشددة تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، كان آخرها إعلان إغلاق شامل على كافة مدن البلاد اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.