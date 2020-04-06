بسبب كورونا.. رئيس وزراء إيرلندا يعلن عودته للطب

انضم رئيس وزراء إيرلندا التاوسيتش ليو فارادكار إلى السجل الطبي لدولته، وسيعمل مباشرة للمساعدة في الجهود الطبية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وكانت صحيفة ”أيرلندا تايمز“ قد ذكرت أولاً عودة فارادكار إلى الطب وسط انتشار الفيروس التاجي، يوم الأحد.

وفي وقت لاحق، أعاد فارادكار التسجيل كممارس طبي في مارس/آذار للعمل مباشرة في خدمة المرضى في محاولة لمد يد المساعدة للجهود الطبية المبذولة.

وقال متحدث باسم الزعيم الايرلندي المولود لأب هندي وصاحب الميول المثلية، إنه يريد المساعدة ولو بطريقة صغيرة. في الوقت الذي يعمل فيه كثير من عائلته وأصدقائه بالمجال الصحي. حيث تضم العائلة عدد كبير الممارسين الطبيين أيضًا.

تخرج فارادكار من كلية ترينيتي في دبلن عام 2003، وعمل كطبيب لمدة سبع سنوات قبل أن يترك المهنة للتركيز على السياسة بشكل كامل. كما تم استبعاده رسميًا من السجل الطبي لأيرلندا عام 2013.

ووفقا للصحيفة التايمز، ليو هو نجل لطبيب وممرضة، كما أن ”صديقه“ ماثيو باريت، يعمل أيضا طبيب قلب، وشقيقات فارادكار وأزواجهن يعملون كذاك في القطاع الصحي.

وكان سايمون هاريس وزير الصحة في أيرلندا قد أعلن الشهر الماضي عن مبادرة لتوظيف مهنيين صحيين لا يعملون في القطاع الصحي مع تزايد المخاوف من هذا الوباء.

في غضون ذلك، حثت أيرلندا جميع السكان على البقاء في منازلهم قدر الإمكان للحد من انتشار الفيروس. وسًمح فقط للعمال الأساسيين بمغادرة منازلهم، في الوقت الذي أُغلقت فيه المدارس والمتاحف والمواقع السياحية والمعارض وغيرها من الأماكن العامة.