تونس تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الإثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 596.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم حتى الآن وضع 19122 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و402 مازالوا تحت المراقبة الصحية اليومية.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، رجح وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إمكانية تمديد الحكومة لفترة الحجر الصحي العام، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الوضع الوبائي في تونس خلال الـ14 يوما القادمة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.