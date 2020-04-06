المغرب يسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بالفيروس إلى 1120 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي: ”تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة“.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه ”تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة“، مشيرًا إلى أن ”عدد الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري السلبي بلغ 3984 حالة“.

وكشف اليوبي عن ظهور بؤر عائلية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد اكتشاف مجموعة من الأسر المغربية فيها عدد من الأشخاص المصابين بالفيروس، داعياً كافة المواطنين بالبلاد إلى اعتماد الإجراءات الوقائية.